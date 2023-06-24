Rusya'da akaryakıt deposunda patlama oldu Wagner'in isyan başlattığı Rostov-on-Don kentinden sonra gözlerin çevrildiği Voronej’de bir akaryakıt deposunda meydana gelen deponun askeri helikopterle vurulduğu iddia edildi.

İHA

Rusya'da gerilim devam ediyor...

Paralı asker grubu Wagner'in Rus ordusuna karşı isyan başlattı.

Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in Rostov-on-Don kentinden başkent Moskova’ya doğru ilerleme tehdidin ardından gözler Moskova'nın 500 kilometre güneyindeki Voronej kentine çevrildi.

Kent merkezindeki bir akaryakıt deposunda büyük bir patlama meydana geldi.

Bölgeye itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vali Gusev patlamanın nedenine yönelik bilgi paylaşmadı.

"30'dan fazla yangın söndürme aracı çalışıyor"

Patlamayla birlikte yükselen alevler gökyüzüne sardı. Voronej Valisi Aleksandr Gusev yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Voronej'deki Dimitrova Caddesi'nde bulunan bir yakıt deposunda çıkan yangın söndürülüyor. Olay yerinde 100'den fazla itfaiye ekibi ve 30'dan fazla yangın söndürme aracı çalışıyor.



İlk bilgilere göre can kaybı yaşanmadı.

Helikopterle vurulduğu iddiası

Rus basınında çıkan haberlerde, patlamanın akaryakıt deposuna saldırı gerçekleştirildikten sonra meydana geldiği iddialarına ver verildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılarak servis edilen haberlerde, akaryakıt deposuna önce KA-52 tipi askeri bir helikopterin yaklaştığı, sonra büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de bir helikopterin akaryakıt deposuna yaklaştığı, sonra büyük bir patlama olduğu görüldü.

Ayrıca Rostov bölgesindeki askeri binalarda kontrolü sağlayan Wagner savaşçılarının Voronej kentinde de görülmeye başladıkları ve Voronej'deki bazı askeri tesislerin kontrolünü ele geçirdiği iddia edildi.