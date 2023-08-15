Rusya'da akaryakıt istasyonu yangını: 30 kişi öldü Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde bir otomobil tamirhanesinde başlayarak akaryakıt istasyonuna sıçrayan ve patlamaların yaşandığı yangında 30 kişi hayatını kaybederken 105 kişi de yaralandı

DHA Kuzey Kafkasya’da bulunan Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de, bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın daha sonra tamirhanenin yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçradı. Meydana gelen patlamanın ardından EMERCOM’a bağlı onlarca itfaiye personeli bölgeye intikal etti. EMERCOM, dün gece meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü bildirdi. 30 kişi hayatını kaybetti EMERCOM personelinin patlama sonucu oluşan enkazda çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, saat 09.00 itibarıyla 3 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığı, can kaybının 30’a yükseldiği duyuruldu. Yaralı sayısı ise 105 olarak açıklandı.