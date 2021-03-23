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    Rusya’da akılalmaz uçak kazası: 3 asker öldü

    Savaş uçağının koltuk fırlatma sisteminin aktif hale gelmesiyle havaya fırlayan 3 asker yere düşerek yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 15:45
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    Rusya’da akılalmaz uçak kazası: 3 asker öldü

    Rusya’nın Kaluga bölgesinde bulunan Shaikovka askeri hava üssünde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Kalkışa hazırlanan TU-22M3 tipi bombardıman uçağının koltuk fırlatma sistemi kazayla devreye girdi.

    3 ASKER HAVAYA FIRLAYIP ÖLDÜ

    Rus yetkililer, kaza üzerine havaya fırlayan 3 askerin yere düşerek hayatlarını kaybettiğini duyurdu.

    Rusya’da akılalmaz uçak kazası: 3 asker öldü #1

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