Rus muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasına tepki gösteren protestocular, ülkenin çeşitli bölgelerinde sokaklara indi. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Rusya'da on binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösterilere devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amaçlı yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savundu.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTILAR

Başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere ülkenin yaklaşık 70 şehrinde protestolar, eksi 50 derece soğuğa rağmen sürüyor.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti.

Rusya'da Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteriler büyüyor ViDEO

NAVALNIY'IN YAKALANMASINA TEPKİ

Burada hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüş, Rus muhalif 22 Ağustos 2020'de nakledildiği Berlin'deki Charite Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Gösteriler, 44 yaşındaki Navalnıy'ın, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmasından bir hafta sonra başladı.

3 BİN 300'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA

Çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan göstericilere müdahale eden polis, birçok kişiyi gözaltına aldı. Washington Post, 3 bin 300'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gösteriler esnasında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.

İNGİLTERE: ENDİŞELİYİZ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "barışçıl" protestocuların gözaltına alınmasından derin endişe duyduğunu ve durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Rus hükümetini insan hakları konusundaki uluslararası taahhütlerine saygı göstermeye, bunlara uymaya ve barışçıl gösteriler sırasında gözaltına alınan vatandaşları serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

42 EMNİYET GÖREVLİSİ YARALANDI

Bazı göstericiler, Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarına giderek hükümet aleyhine slogan attı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, polisle protestocular arasında zaman zaman arbedenin çıktığı gösterilerde 42 emniyet görevlisinin yaralandığını duyurdu. Gerilim, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

YOLLAR KAPATILDI

Bazı göstericilerin, polise kar topu ve yumurta attığı görülürken, emniyet güçleri de büyük şehirlerde merkeze giden metro ve otobüs gibi ulaşım yollarını kapattı.

Ayrıca gösterilerin gerçekleştirildiği bölgelerde internet erişimi sınırlandırıldı.

Reuters'ın haberine göre, Moskova'daki protestoya 40 bin gösterici katıldı, ancak bu sayı polis tarafından 4 bin olarak aktarıldı.

NAVALNIY'IN EŞİNİN PAYLAŞIMLARI

Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya, göstericilerin arasındayken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hepinizin burada olması mutluluk verici. Teşekkür ederim." notunu düştü.

Navalnaya, dakikalar sonra bu kez polis aracının içinden bir fotoğraf paylaştı, gözaltına alındığını duyurdu.

"GÖZLERİNİZİ KAPATAMAZSINIZ"

Aleksey Navalnıy'ın önemli müttefiklerinden olduğu belirtilen Lyubov Sobol, protestoların başlamasından kısa bir süre sonra tutuklandı. Sobol, yasa dışı protestolara katılmakla suçlanıyor.

Polis aracından paylaştığı mesajla protestoculara seslenen Sobol, "Sessiz olmayın! Korkmayın. Şu anda Rusya'da olanlara gözlerinizi kapatamazsınız." dedi.

Rus muhalif Navalnıy, aleyhindeki tavırların siyasi olduğunu savunuyor.