Rusya'da alevlerin arasında kalan 3 çocuk son anda kurtarıldı

Novosibirsk kentinde bir binada yangın çıkarken, 3 çocuk alevlerin arasında kaldı. 9 kartlı binanın 5. katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, 3 çocuk alevlerin arasından çıkarıldı.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde 9 katlı bir binanın 5. katında yangın çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, içeride 3 çocuğun olduğu öğrenildi.

Balkonda bulunan çocukların yardım istemesi üzerine, ekipler harekete geçti.

3 ÇOCUK KURTARILDI

9 katlı binanın beşinci katında bulunan dairenin balkonuna itfaiye merdiveni ile ulaşan 2 Rus itfaiyeciden biri alevlerin ve yoğun dumanların sardığı balkona uzandı.

İtfaiyeci 4, 7 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuğu kurtarıp meslektaşına verdi. Çocukların kurtarılma anı çevre sakinleri tarafından görüntülenirken, çocuklar hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUKLAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, itfaiye ekiplerinin ihbarın ardından 5 dakika içerisinde adrese ulaştığını ve yangına anında müdahale edildiğini açıkladı.

Ailenin evde olmadığı ve 3 çocuğun derhal kurtarıldığı ifade edildi. Hastaneye kaldırılan çocukların vücutlarında orta derece yanıklar olduğu ve yoğun dumandan zehirlenerek, tedavi altına alındıkları öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 20 dakika içerisinde söndürülürken, daire ise küle döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, anne ve babanın ifadesinin alınacağı ve olayla ilgili bölge savcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.