Rusya’da alkollü milletvekili polise zor anlar yaşattı

Aşırı alkol alan Rus milletvekili, polis karakolunu adeta birbirine kattı. Kelepçelenerek hücreye atılan vekil, polis tarafından darbedildiğini söyleyerek, rapor aldığını belirtti.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi'nin alt meclisi Duma milletvekili üyesi Dimitri Klepikov, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle ofisinde çalışan personel tarafından polise bildirildi.

Başkent Moskova'daki ofise gelen polis ekipleri, milletvekili Dimitri Klepikov'u gözaltına almaya çalıştı.

Polislere direnen vekil, güçlükle gözaltına alınabildi.

KELEPÇELENDİ, HÜCREYE ATILDI

Rus vekil hücreye kapatılmak istenince de polislere direnmeye başladı. Küfür ve hakaret eden milletvekili, daha polis tarafından kelepçelenerek, sakinleşmesi için hücreye atıldı.

O anlar, polis memurları tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Rusya'da alkollü milletvekili polis karakolunu birbirine kattı İZLE

"OFİSTEKİLER TAKSİ YERİNE POLİSİ ARADI"

Olayla ilgili basına açıklamalarda bulunan Dimitri Klepikov, “Alkollüydüm ve ofiste uyuyakaldım. Ofistekiler, taksi çağırmak yerine polisi aradı. Polis gelip beni karakola götürdü. Polis merkezinde beni kışkırttılar. Ve sadece benim bağırdığım anları sadece kayda aldılar.” dedi.

Klepikov, polis tarafından dövüldüğünü ifade ederek, hastaneden darp raporu aldığını belirtti.