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    Rusya'da anne ve bebeğinin üstüne buz düşme anı

    Rusya'da kaldırımda bebek arabası ile yürüyen anne ve bebeğinin üzerine önünden geçtikleri binanın çatısından buz parçası düştü.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 19:02
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 22:01
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    Rusya'da anne ve bebeğinin üstüne buz düşme anı

    Rusya'nın Veliki Novgorod kentinde kaldırımda bebek arabası ile yürüyen anne ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerine buz parçası düştü.

    Yoldan geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, annenin bebek arabasının karda ilerleyememesi nedeniyle bir binanın önünde durduğu ve o sırada 4 katlı binanın çatısındaki buz parçasının düştüğü görüldü.

    BEBEK YARA ALMADI

    Buz parçasının kafasına düşmesi ile yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Kadının sırtından ve başından hafif şekilde yaralandığı, bebeğin ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

    Bölge savcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Moskova'da kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üstüne buz parçası düştü VİDEO


    Rusya da anne ve bebeğinin üstüne buz düşme anı #1


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