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    Rusya'da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı

    Rusya'da bir annenin kucağında taşıdığı bebeğinin bacağı, otobüsten indikleri sırada kapıya sıkıştı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 20:23
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 20:36
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    Rusya'da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı

    Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da otobüs ile seyahat eden bir annenin kucağındaki bebeğinin bacağı, otobüsten indikleri sırada şoförün kapıyı erken kapaması sonucu sıkıştı.

    YOLCULAR ŞOFÖRÜ DURDURDU

    Otobüsün hareket etmeye başlamasının ardından anne ise hareket eden otobüsle birlikte koşarak çocuğun sürüklenmesini önlemeye çalıştı. Otobüsteki yolcuların uyarısının ardından şoförün otobüsü durdurması sonucu büyük bir facianın önüne geçildi.

    Rusya'da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı VİDEO

    BACAĞINDA CİDDİ EZİLME OLDU

    Akıllara durgunluk veren olayın ardından 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırılırken, bacağında ciddi ezilme olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi. Dikkatsiz otobüs şoförünün ise polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Yaşanan korku dolu anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

    Rusya da annesinin kucağındaki bebeğin bacağı otobüsün kapısına sıkıştı #1

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