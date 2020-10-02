Dolar
7.7629
0.2181%
Euro
9.0965
-0.0131%
Altın
1909.17
0.1621%
Borsa
1144.53
0.0891%
G. Altın
476.24
0.3647%
Bitcoin
81854.14
-0.9608%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Rusya'da aracı bozulan sürücü ölümden koşarak kurtuldu

    Rusya’da otoyol ortasında aracı arızalanan sürücü, arkadan gelen tırı fark edince aracından inip koşarak faciadan kaçtı.
    • İHA
    • 02.10.2020 - 10:29
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 10:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da aracı bozulan sürücü ölümden koşarak kurtuldu

    Rusya’nın St. Petersburg otoyolunda seyir halindeki bir otomobil, orta şeritte arıza yaptı.

    Orta şeritte kalan sürücü, arkadan bir tırın geldiğini fark etti. Can havliyle araçtan çıkıp koşmaya başlayan sürücü, saniyeler içinde ölümden kurtuldu.

    ARKADAN ÇARPTI

    Tır orta şeritteki araca arkadan vururken, araç bariyerlerin üzerine fırladı. Kazanın ardından bölgede trafik uzun bir süre aksarken, ekipler tarafından otomobil bariyerlerin üzerinden kaldırıldı.

    Rusya'da aracı bozulan sürücü ölümden koşarak kurtuldu ViDEO

    Rusya kaza

    TIRIN FRENİ TUTMADI

    Bölgenin trafik müfettişliği yaptığı açıklamada, otoyolda maksimum hız sınırının 110 olduğunu, ancak tırın 130 kilometre hız ile ilerlediğini ve tırın frenlerinin tutmadığını belirtti.

    Tır sürücüsünün gözaltına alındığı açıklanırken, saniyeler içinde koşarak ölümden kurtulan sürücünün görüntüleri saniye saniye kameraya yansıdı.

    Rusya kaza

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir