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Rusya'da asansör arızası: Ölümden döndü

Rusya'da asansör arızası: Ölümden döndü

Asansörün bir anda hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtulan gencin o anları kameraya yansıdı.