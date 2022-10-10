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    Rusya'da asansör arızası: Ölümden döndü

    Asansörün bir anda hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtulan gencin o anları kameraya yansıdı.
    • 10.10.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:24
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    Rusya'da asansör arızası: Ölümden döndü

    Rusya'nın Krasnodar bölgesinde facianın eşiğinden dönüldü.

    Yasny şehrinde yaşanan olayda bir genç, bozulduğu anlaşılmayan asansöre binmeye çalıştı.

    İçeriye gireceği sırada hareket eden asansör kabinine bacağı takılan genç, kısa bir süre mücadele verdi.

    Kendisini geri çekmeyi başaran genç, kabin ile duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.

    O anlar kamerada

    Yaşanan dehşet dolu anlar asansör kamerasına yansıdı.

    Rusya'da asansör arızası: Genç ölümden döndü VİDEO

    Asansör 2 haftadır arızalıydı

    Bir diğer yandan bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti.

    Rusya da asansör arızası: Ölümden döndü #1


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