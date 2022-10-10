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- Rusya'da asansör arızası: Ölümden döndü
Rusya'da asansör arızası: Ölümden döndü
Asansörün bir anda hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtulan gencin o anları kameraya yansıdı.
- 10.10.2022 - 09:59
- Güncelleme : 10.10.2022 - 10:24
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Yasny şehrinde yaşanan olayda bir genç, bozulduğu anlaşılmayan asansöre binmeye çalıştı.
İçeriye gireceği sırada hareket eden asansör kabinine bacağı takılan genç, kısa bir süre mücadele verdi.
Kendisini geri çekmeyi başaran genç, kabin ile duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.
O anlar kamerada
Yaşanan dehşet dolu anlar asansör kamerasına yansıdı.
Rusya'da asansör arızası: Genç ölümden döndü VİDEO
Asansör 2 haftadır arızalıydı
Bir diğer yandan bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti.