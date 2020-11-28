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    Rusya’da asansörde çakmakla antifrizi test etti, yandı

    Bir kişi aracına koymak için evinde hazırladığı antifrizi asansörde çakmakla test edince yanlışlıkla kendini yaktı. Vücudunda ikinci dereceden yanıklar oluşan adamın hastanede tedavisi sürüyor.
    • İHA
    • 28.11.2020 - 09:37
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 09:48
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    Rusya’da asansörde çakmakla antifrizi test etti, yandı

    Rusya’nın Volga Federal Bölgesi’ne bağlı Orenburg şehrinde bir adam, soğuk havalarda otomobilin radyatörüne koymak için evinde antifriz hazırladı.

    Şişeye koyduğu antifriz ile asansöre binen adam, cebinden çakmağı çıkararak antifrizin kaliteli olup olmadığını denemek istedi. Şişedeki antifrizi çakmakla tutuşturan adam, bir anda alevler içinde kaldı.

    Asansörün hareket ettiği sırada tutuşan antifrizden kurtulmaya çalışan adam başarılı olamadı.

    ALEVLER ASANSÖRÜ SARDI

    Antifriz şişesi yere düşünce alevler, asansörü de sardı.

    Asansör zemin kata indiğinde kapılar açılmasına rağmen alevler içinde kalan adam ilk hamlesinde dışarıya çıkamadı.

    Diz çöken adam, bir süre alevlerle mücadele ettikten sonra kendisini dışarıya attı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

    Rusya'da asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı İZLE

    YANIK TEDAVİSİ GÖRECEK

    Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alınırken, vücudunda ikinci dereceden yanıklar olduğu ve bir süre yanık ünitesinde tedavisine devam edileceği açıklandı.

    Asansördeki yangının bir süre sonra kendiliğinden söndüğü belirtildi.

    Rusya’da asansörde çakmakla antifrizi test etti, yandı #1

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