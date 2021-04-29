Rusya’da aşı olan 60 yaş üzeri vatandaşlara bedava yumurta verilecek

Uzak Doğu federal bölgesinde yer alan Habarovsk’ta hükümet, aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verileceğini duyurdu.

Rusya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Ülkenin Uzak Doğu federal bölgesinde yer alan Habarovsk’ta hükümet, vatandaşları aşıya ikna edebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Koronavirüs ile mücadelede aşının önemine değinen Harabovsk Sosyal İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yevgeny Nikonov, aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini, bölgedeki yumurta üreticilerinin çok sayıda yumurtayı söz konusu vatandaşlar için tahsis ettiğini söyledi.

AŞI NOKTALARINDA DAĞITILACAK

Nikonov, gelecek pazar günü kutlanacak Paskalya öncesi alınan bu kararı olumlu bulduklarını ifade etti.

Yumurta dağıtımının bugün ve yarın 14 aşı noktasında gerçekleştirileceği belirtildi.

380 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

1,3 milyon nüfuslu Habarovsk Krayı’nda bugüne kadar 78 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 50 binden fazla olduğu, 380 kişinin ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.