Rusya'da askere çağrılma yaşı yükseltildi: Sıkı tedbirler getirildi Rusya'da askere çağrılma yaşı 27'den 30'a yükseltilirken, bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına yasak getirildi.

AA

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşta 1.5 yıl geride kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki askere çağrılma süreci ve Federal Ulusal Muhafız Servisi'ne (Rosgvardiya) ilişkin çeşitli kararları onayladı.

Askere çağrılma yaşı yükseltildi

Buna göre, askere çağrılma yaşı 27'den 30'a yükseltilirken, Rusya'da artık 18 ila 30 yaşındaki vatandaşlar askere çağrılabilecek.

Karar 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yurt dışına çıkışlarına yasak getirildi

Putin tarafından onaylanan diğer kararlara göre, Rusya'da askere çağırılanların yurt dışına çıkmaları yasaklanırken, Rosgvardiya da artık ağır askeri ekipmanlar temin edip kullanabilecek.

Ayrıca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve çeşitli güvenlik birimlerine insansız hava araçlarını vurma yetkisi de verildi.