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    Rusya’da askeri eğitim okullara geri dönüyor

    Rusya'da lise ve dengi okullarda 2023 yılının eylül ayından itibaren askeri eğitim verilecek. 1993’te sona eren programın yeniden başlamasıyla, gençlerin düşmanla çatışmaya hazır edilmesi planlanıyor.
    • 13.11.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 12:47
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    Rusya’da askeri eğitim okullara geri dönüyor

    Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

    Savaş süresince her iki ülkede de ağır kayıplar verildi.

    9 ayın geride kaldığı savaşta Rusya'daki sivil vatandaşlar da seferberlik ilan edilmesinin ardından savaşa katıldı.

    Sanal ortamda askeri eğitim

    Savaş sürecinde önemli rol oynayan gönüllüler, cepheye gönderilmeden önce önemli eğitimlerden geçiriliyor ve gerçeğinin yanı sıra sanal ortamda da askeri eğitime tabi tutuluyor.

    Savaşla mücadele kapsamlı bir şekilde devam ederken, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama gündem oldu.

    Rusya’da askeri eğitim okullara geri dönüyor #1

    Okullarda askeri eğitim verilecek

    İstihbarat raporunu açıklayan bakanlık, 2023 Eylül ayı itibarıyla Rusya’da okullarda askeri eğitim verileceği ifade edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; raporda, söz konusu uygulamanın Sovyetler Birliği döneminde 1993’te sona eren programın bir tekrarı olduğu belirtildi.

    "Sovyet dönemi programını tekrarlıyor"

    İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, “9 Kasım 2022'de Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravstov, askeri eğitimin Eylül 2023'ten itibaren Rus okullarına geri döneceğini belirtti. Bu, öğrencilerin zorunlu askeri eğitim aldığı, 1993'te sona eren bir Sovyet dönemi programını tekrarlıyor. Bu eğitim, kimyasal veya nükleer saldırı için beklenmedik durumları, ilk yardım ve Kalaşnikof tüfeklerini kullanma ve ateş etme eğitimlerini içeriyordu.” denildi.

    Rusya’da askeri eğitim okullara geri dönüyor #2

    "Eğitime yılda en az 140 saat ayrılacak"

    Programın 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından da denendiği ifade edilen raporda, “Rus yetkililer, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinin ardından bu eğitimi yeniden canlandırmaya çalıştı. Girişimin askere alınanların kalitesini artıracağı umuluyordu. Sekiz yıl sonra çok az şey değişti. Rus askerlerinin kalitesi ve morali aldıkları sınırlı eğitimle düşük kalıyor. Şu anda bir eğitim programı hazırlanmakta ve 2022'nin sonunda tamamlanacak. Daha sonra bir onay sürecinden geçecektir. Rusya Savunma Bakanlığı, bu eğitime akademik yılda en az 140 saat ayrılması gerektiğini ifade ederek bu süreci destekliyor.” ifadelerine yer verildi.

    Rusya’da askeri eğitim okullara geri dönüyor #3

    Rusya’da askeri eğitim okullara geri dönüyor #4


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