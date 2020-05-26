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Rusya’da askeri helikopter pistten kalkış yaptıktan hemen sonra kontrolden çıkarak yere çakılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Helikopterin düşme anları ise saniye saniye kaydedildi.

Rusya Federasyonu’na bağlı Çukotka Özerk bölgesindeki Ugolny Havalimanı’nda askeri helikopter pistten kalkış yaptıktan hemen sonra kontrolden çıkarak, yere çakıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-8 tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, helikopterin kalkış yaptığı, yerden yaklaşık 10 metre yüksekteyken kontrolden çıkarak kendi ekseni etrafında dönmeye başladığı ve yere çakıldığı görüldü.

Rusya'da askeri helikopter düştü 4 ölü İZLE

Yere çakılan helikopterde patlama da meydana geldi.