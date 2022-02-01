Rusya'da ayılar, terk edilen meteoroloji istasyonunu mesken edindi

Ada üzerinde görüntülenen ayılar, yıllar önce inşa edilen yapıların etrafında görüntülendi.

Rusya'nın Vrangel Adası'ndaki kutup ayıları objektiflere yansıdı.

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Dmitry Kokh, ıssız adadaki durumu görüntülemek için bölgeye uzun süren bir yolculuk gerçekleştirdi.

KUTUP AYILARI TERK EDİLMİŞ YAPILARA YERLEŞTİ

Adadaki kutup ayılarının, 1930'lu yıllarda inşa edilen ve terk edilmiş bir meteoroloji istasyonunu adeta kendileri için eve dönüştürdüğü görüldü.

Vrangel Adası, geniş kutup ayısı nüfusuyla biliniyor ve UNESCO tarafından koruma altında bulunuyor.

"O BİNALARDA DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİLER"

Mail'in haberine göre, Kokh, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Çoğu erkek olmak üzere 20 civarında kutup ayısı vardı. 1930'larda inşa edilen terk edilmiş binanın etrafında dolaşıyorlardı. O binalarda daha önce hiç görülmediler."

Fotoğrafçı Kokh, yolculuğunu ve gördüklerini "hayatta bir kez yaşanabilecek bir durum" olarak nitelendirdi.