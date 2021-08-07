Samara bölgesinde bir kişi, baktığı ayısıyla birlikte kahvaltı yaparak, çizgi film izledi.

Rusya’nın Samara bölgesinde yaşayan bir adamın, beslediği ayısıyla olan videosu izleyenleri şaşırttı.

Viral olabilecek türden videolar yayınlayan bir YouTube kanalı, evde sahibi ile birlikte yemek yiyerek çizgi film izleyen 'Balu' adındaki ayının görüntülerini yayınladı.

YouTube’da 'Ayı en iyi arkadaşıyla yemeklerin keyfini çıkarıyor' başlığıyla yayınlanan ve temmuz ayı sonlarında Rusya’nın Samara bölgesine bağlı Saratov'da çekildiği belirtilen videoda, adamın ayıyı elleriyle masada bulunan sucuk, meyve ve diğer yiyeceklerle nasıl beslediği görülüyor.

Rusya'da ayısıyla birlikte yemek yiyerek çizgi film izledi VİDEO

"YEMEK YERKEN ÇİZGİ FİLM İZLEMEYİ SEVİYOR"

Ayının sahibi adam paylaşımının altına, “Hergün aktif oyunlar ve yürüyüşten sonra Balu adındaki ayımız, bir şeyler atıştırırken en sevdiği çizgi filimleri izlemeye bayılıyor” diye not düştü.

Rusya’da kaydedilen videoyu çok beğendiklerini gösteren yorumlar yapan yabancı kullanıcılardan Sarah Walton, “Maşa ve Ayı’yı izliyorlar! Çok keyifli” diye yazarken, Anthony Man adlı kullanıcı, "Sevimli ayıları severim” bir başka kullanıcı Rhys Weertman ise, “Harika görünüyorlar” yorumunu yaptı.

Sevimli ayının iştahlı bir şekilde yemek yemesi görenleri hayran bıraktı.