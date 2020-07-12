Bir banka şubesine gelen silahlı kişinin, kasadaki paraları alıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Rusya'nın St.Petersburg’da Veteranov Caddesi’ndeki bir bankaya giren maskeli bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları sırt çantasına koymasını istedi.

4 MİLYON RUBLE ALIP KAÇTI

Havaya ateş açan soyguncu, 4 milyon rubleyi (yaklaşık 390 bin TL) aldıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Soygun sırasında bankada bulunan bir müşteri ile banka görevlisinin yara almadığı belirtildi.

Rus polisi soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Rusya'da banka soygunu ViDEO