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Rusya'da banka soygunu
Bir banka şubesine gelen silahlı kişinin, kasadaki paraları alıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 12.07.2020 - 13:35
Rusya'nın St.Petersburg’da Veteranov Caddesi’ndeki bir bankaya giren maskeli bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları sırt çantasına koymasını istedi.
4 MİLYON RUBLE ALIP KAÇTI
Havaya ateş açan soyguncu, 4 milyon rubleyi (yaklaşık 390 bin TL) aldıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Soygun sırasında bankada bulunan bir müşteri ile banka görevlisinin yara almadığı belirtildi.
Rus polisi soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.