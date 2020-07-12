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    Rusya'da banka soygunu

    Bir banka şubesine gelen silahlı kişinin, kasadaki paraları alıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 12.07.2020 - 13:35
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    Rusya'da banka soygunu

    Rusya'nın St.Petersburg’da Veteranov Caddesi’ndeki bir bankaya giren maskeli bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları sırt çantasına koymasını istedi.

    4 MİLYON RUBLE ALIP KAÇTI

    Havaya ateş açan soyguncu, 4 milyon rubleyi (yaklaşık 390 bin TL) aldıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Soygun sırasında bankada bulunan bir müşteri ile banka görevlisinin yara almadığı belirtildi.

    Rus polisi soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

    Rusya'da banka soygunu ViDEO

    Rusya'da banka soygunu #1

    Rusya'da banka soygunu #2

    Rusya'da banka soygunu #3

    Rusya'da banka soygunu #4

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