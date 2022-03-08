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    Rusya'da bazı ülkelere hammadde ihracatı yasaklanacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'dan bazı yabancı ülkelere yapılan hammadde ihracatının durdurulmasına yönelik kararname imzaladı.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 23:29
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 23:46
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    Rusya'da bazı ülkelere hammadde ihracatı yasaklanacak

    Rusya, birçok batılı ülkenin kendisine uyguladığı yaptırımlara aynı şekilde karşılık vermeyi planlıyor.

    ÇEŞİTLİ HAMMADDELERİN BAŞKA ÜLKELERE İHRACATI YASAKLANDI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem Rusya'daki üretimin sekteye uğramaması hem de kendilerine ekonomik ambargo uygulayan ülkelere karşılık verilmesi anlamında Rusya'da üretilen çeşitli hammaddelerin başka ülkelere ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

    Rusya da bazı ülkelere hammadde ihracatı yasaklanacak #1

    "İTHALAT VE İHRACATA YÖNELİK EKONOMİK TEDBİRLER ALINACAKTIR"

    Kremlin tarafından yayınlanan kararnameye göre, "31 Aralık 2022'ye kadar özel ekonomik önlemlerin uygulanmasının sağlanmasına. Rusya Federasyonu toprakları dışına ihracatın, Rusya Federasyonu topraklarına ürün ve hammadde ithalatının yasaklanması. Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır" denildi.

    Rus hükümetine hammadde ihracatı ve ithalatı yapılacak ülkelerin belirlenmesi talimatı verildiğini aktarıldı. Söz konusu ülkelerin belirlenmesinin ardından listesin hazırlaması ve kararnamenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Rusya da bazı ülkelere hammadde ihracatı yasaklanacak #2


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