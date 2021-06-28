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    Rusya’da bazı ülkelere uçuşlar yeniden başlatıldı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlamaları esnetildi. Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlatıldığı duyuruldu.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:59
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    Rusya’da bazı ülkelere uçuşlar yeniden başlatıldı

    Rusya’da, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlamalarına yönelik yeni bir adım atıldı.

    Rusya Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklama ile bazı ülkelere uçuşların yeniden başladığı duyuruldu.

    Karara göre ABD, İtalya, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Makedonya ile uçuşlar, karşılıklı olarak yeniden başlatıldı.

    UÇUŞLAR ÜLKELERİN HAVA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILABİLECEK

    Moskova'dan, Washington ve New York'a haftada 2 sefer, Moskova'dan Brüksel'e haftada 4 sefer, Moskova'dan Dublin'e, Roma'ya ve Milano'ya haftada 2 sefer, Venedik ve Napoli'ye 4 sefer, Larnaka'ya 4 sefer, Üsküp ve Amman'a da haftada 2 sefer yapılacağı belirtildi.

    Uçuşların, hem Rusya'ya ait havacılık şirketleri hem söz konusu ülkelerin hava şirketleri tarafından yapılabileceği kaydedildi.

    Rusya’da bazı ülkelere uçuşlar yeniden başlatıldı #1

    UÇUŞLAR ARTIRILDI

    Ayrıca Rusya'dan Viyana, Bakü, Erivan, Katar, Belgrad, Helsinki, Zürih, Split, Dubrovnik, Pula ve Cenevre'ye yapılan uçuşların artırılacağı ifade edildi.

    Yunanistan ile yapılan görüşmelerin ardından Atina, Selanik ve Rodos gibi şehirlere de uçuşların artırılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

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