Benzin istasyonunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Benzin depolarında da patlama meydana gelmesi ile çevrede büyük panik yaşandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan bir benzin istasyonunda çıkan yangın, kentte büyük paniğe neden oldu.

Çıkan dumanlar, gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Alevler, 800 metrekarelik bir alana yayıldı.

Kısa süre sonra benzin depolarında büyük bir patlama meydana geldi.

CAMLAR KIRILDI

İstasyona yakın çok sayıda ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2'si itfaiye eri olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

TOPLAM 5 PATLAMA MEYDANA GELDİ

Toplam 5 patlamanın meydana geldiği bölgede, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Rusya’da benzin istasyonunda yangın VİDEO

