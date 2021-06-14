Euro
10.1858
0.22%
Dolar
8.3988
0.05%
Altın
504.32
-0.48%
Borsa
1.453
-0.53%
Bitcoin
342.569
13.06%
EXEN Coin
33.60
1.29%
19ºC
İstanbul
Puslu güneşli 19 C

    Rusya’da benzin istasyonunda yangın

    Benzin istasyonunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Benzin depolarında da patlama meydana gelmesi ile çevrede büyük panik yaşandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’da benzin istasyonunda yangın

    Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan bir benzin istasyonunda çıkan yangın, kentte büyük paniğe neden oldu.

    Çıkan dumanlar, gökyüzünü kapladı.

    İhbar üzerine bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

    Alevler, 800 metrekarelik bir alana yayıldı.

    Kısa süre sonra benzin depolarında büyük bir patlama meydana geldi.

    CAMLAR KIRILDI

    İstasyona yakın çok sayıda ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2'si itfaiye eri olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

    TOPLAM 5 PATLAMA MEYDANA GELDİ

    Toplam 5 patlamanın meydana geldiği bölgede, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Rusya’da benzin istasyonunda yangın VİDEO

    Rusya’da benzin istasyonunda yangın #1

    Rusya’da benzin istasyonunda yangın #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir