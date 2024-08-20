Rusya'da bilim insanına vatana ihanet şüphesiyle gözaltı Rusya Federal Güvenlik Servisi, başkent Moskova’da bir bilim adamının vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldığını açıkladı.

İHA

Rusya'da bir bilim adamı vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bilim adamının Moskova'da gözaltına alındığını açıklayarak, kişinin Ukrayna güvenlik servisleri adına kritik altyapılara siber saldırılar düzenlediğini belirtti.

UKRAYNA ORDUSUNA DESTEĞİNİ İTİRAF ETTİ

FSB ayrıca, bilim adamının Ukrayna ordusuna mali destek sağladığını ve Rus silahlı kuvvetleri hakkında bilgi topladığını, şüphelinin de suçunu itiraf ettiğini duyurdu.

Gözaltı tarihine dair herhangi bir bilgi verilmezken, Rus basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınan kişinin fizikçi Artyom Khoroshilov olduğu iddia edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)