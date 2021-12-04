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    Rusya’da binadan düşen işçi, demirlere takılıp kurtuldu

    Moskova’da bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, metrelerce yüksekten düşmekten demirlere takılarak kurtuldu.
    • İHA
    • 04.12.2021 - 09:28
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    Rusya’da binadan düşen işçi, demirlere takılıp kurtuldu

    Rusya'nın başkenti Moskova'da bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, dengesini kaybedince metrelerce yüksekten yere çakılmaktan binanın demirlerine takılarak kurtuldu.

    Demirlere takılı kalan işçiyi kurtarabilmek için, iş arkadaşları seferber oldu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Vinç ve tahta yardımıyla binanın penceresinden içeri çekilen işçinin kurtarılma anları, kameraya yansıdı.

    İŞÇİLERİN ÇABASI TAKDİR TOPLADI

    İşçinin kurtarılma anlarına ait görüntüler sosyal medyanın gündemine otururken, işçilerin arkadaşlarını kurtarmak için gösterdikleri çaba büyük takdir topladı.

    Rusya’da binadan düşen işçi, demirlere takılıp kurtuldu VİDEO

    Rusya’da binadan düşen işçi, demirlere takılıp kurtuldu #1

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