Rusya'da bir adam mikroçip takmak için kendi kafasını deldi Rus uyruklu Michael Raduga, ölümle burun buruna kalarak kendi düşüncelerini kontrol etmek için matkap alıp, kafasında delik açarak elektrot yerleştirdi.

ensonhaber.com

Teknolojide her geçen gün yeni bir boyut atlanıyor.

Ev işlerini yapan robotlar, haber yazan yapay zekalar ve daha birçok fazlasıyla teknoloji normal hayatın bir parçası haline geldi.

Bu durumdan etkilenen bir Rus, kendi duygu ve düşüncelerini kontrol etmek isterken ölümle burun buruna geldi.

Michael Raduga isimli Rus uyruklu adam, kafasına ev tipi bir matkap kullanarak rüyalarını kontrol etmesine izin verecek bir çip yerleştirdi.

Kısa sürede kanlar içerisinde kalarak bilinci kapanan adam hastaneye kaldırıldı.

Çok sayıda video izlediğini söyledi

İnternette beyin cerrahlarının nasıl çalıştığını gösteren videoları saatlerce incelediğini söyledi.

"Beynime bir elektrot yerleştirdim"

Telegram gönderisinde, "Bir matkap aldım, kafamda bir delik açtım ve beynime bir elektrot yerleştirdim." dedi.

Raduga ayrıca görüntüleri Twitter sayfasında paylaştı ve ameliyatı sırasında kan kaybından neredeyse ölüyor olmasına rağmen, sonuçların "gelecekteki rüya kontrol teknolojileri için harika umutlar" açtığını söyledi.

"Bu tür teknolojiler sınırlıdır"

Raduga, "VR teknolojilerini kullanarak dokunamazsınız, yemek yiyemezsiniz, zevk alamazsınız. Bu tür teknolojiler sınırlıdır, harikalar, çok iyiler, ancak sınırlamaları var. Er ya da geç, genel olarak her şeyin mümkün olduğu bir dünyamız olduğunu anlayacağız." dedi.

Uzmanlar desteklemiyor

Öte yandan Newsweek'in haberine göre yaşamı tehdit eden çalışma, hakemli dergilerde yer almadı ve herhangi bir üniversite tarafından desteklenmiyor.