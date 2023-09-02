Rusya'da bir binadan diğerine geçmeye çalıştı! Canını kıl payı kurtardı Tehlikeli şovlarıyla gündeme gelen adam, ölümden döndü. Yaptığı şovlarla ünlenen fenomen, yüksek bir binanın çatısından diğerine atlamaya çalışırken kendisini yerde buldu.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada ünlü olmak ve tık almak için yapılan akılalmaz taktiklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu taktikleri videolar halinde paylaşan tehlikeli şovların adamı Ramazan Nurmagomedov, son paylaşımıyla yürekleri ağza getirdi.

Sık sık tehlikeli videolar çeken ve hayranlarının aklını başından alan genç adam, ölümle burun buruna geldi.

Arabayla şov sonu oluyordu

Tehlikeli şovları ve cesaret gerektiren numaralarıyla tanınan Ramazan Nurmagomedov, arabasıyla yüksek bir binanın çatısından diğerine geçmeye çalıştı.

Genç fenomen iddialı bir şekilde yola çıktı ancak bu defa başarılı olamadı ve yere çakıldı.

Kameraların önünde gerçekleşen olayda Nurmagomedov'un hayatta kaldığı görüldü.

Video viral oldu

Yaklaşık 140 bin takipçisi bulunan adrenalin sporcusu Nurmagomedov'un bu görüntüleri tüm dünyada viral oldu.

Bazı hayranları bunu nefes kesici bulurken, bazıları ise tekrar denememesi konusunda uyardı.

Tehlikeli şovları seven genç ismin, daha fazla tık almak uğruna bilerek kaza yaptığını söyleyenler de oldu.