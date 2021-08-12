Rusya'da bir günde en yüksek vefat sayısına ulaşıldı

Rusya'da bir günde en yüksek vefat sayısına ulaşıldı

Rusya'da koronavirüs salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 808 ile 'günlük en yüksek can kaybı' kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 168 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 21 bin 932 artarak 6 milyon 534 bin 791'e yükseldi.

BİR GÜNDE 808 ÖLÜM

Son 24 saatte 808 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük can kaybına" ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 168 bin 49'a çıktı.

537 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Rusya'da, iyileşen kişi sayısı 20 bin 195 artışla 5 milyon 828 bin 972'ye ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 294 artarak 1 milyon 535 bin 359'a, ölenlerin sayısı 56 artışla 26 bin 423'e yükseldi.

AŞILAMA SÜRECİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin başladığı ülkede, şimdiye kadar yaklaşık 39 milyon kişi aşılandı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Kovid-19'a karşı "yeniden" aşılama sürecinin 1 Temmuz'da başladığı Moskova'da halk, Rus üretimi iki dozlu "Sputnik V" ile tek dozlu "Sputnik Light"la aşılanabiliyor.