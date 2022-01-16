Rusya'da bir kişi, demiryolu üstündeki otoyol köprüsünün korkulukları üzerinde yürüyerek adeta ölümle dans etti.

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde bir kişi demiryolu üstündeki otoyol köprüsünün korkuluklarında yürüdü.

GÖRENLERİ KORKUTTU

Bir akrobat gibi parmaklıkların üstünde yürümeye çalışan şahsın elleri ceplerinde dengesini kaybederek yürümesi görenleri korkuttu. Dengesini sağlamak için kollarını açarak yürümeye devam eden şahıs, daha sonra köprüden inerek yoluna devam etti.

Rusya'da bir kişi otoyol köprüsünü korkuluklardan yürüyerek geçti VİDEO