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    Rusya'da bir kişi otoyol köprüsünü korkuluklardan yürüyerek geçti

    Rusya'da bir kişi, demiryolu üstündeki otoyol köprüsünün korkulukları üzerinde yürüyerek adeta ölümle dans etti.
    • İHA
    • 16.01.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 18:00
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    Rusya'da bir kişi otoyol köprüsünü korkuluklardan yürüyerek geçti

    Rusya'nın Çelyabinsk kentinde bir kişi demiryolu üstündeki otoyol köprüsünün korkuluklarında yürüdü.

    GÖRENLERİ KORKUTTU

    Bir akrobat gibi parmaklıkların üstünde yürümeye çalışan şahsın elleri ceplerinde dengesini kaybederek yürümesi görenleri korkuttu. Dengesini sağlamak için kollarını açarak yürümeye devam eden şahıs, daha sonra köprüden inerek yoluna devam etti.

    Rusya'da bir kişi otoyol köprüsünü korkuluklardan yürüyerek geçti VİDEO

    Rusya da bir kişi otoyol köprüsünü korkuluklardan yürüyerek geçti #1


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