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    Rusya'da boğulmak üzereydi: İnsan zinciri ile kurtarıldı

    Dikey beton bir nehir kenarına sahip olan Kama Nehri'nde boğulmak üzere olan bir kadın, kaygan zemine rağmen oluşturulan insan zinciri ile sudan çıkarıldı.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 15:09
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    Rusya'da boğulmak üzereydi: İnsan zinciri ile kurtarıldı

    Rusya’daki Perm kentinde bulunan Kama Nehri'nde kimliği açıklanmayan bir kadının çığlık sesleri duyuldu.

    38 yaşındaki kadının yardım çığlıklarına kulak veren çevredekiler, kadını kurtarmak istedi.

    KURTARMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

    Nehrin kıyılarında dikey beton kaplama olduğu için yardımına gelenler boğulmak üzere olan kadına ulaşmakta güçlük çekti.

    Rusya'da boğulmak üzereydi: İnsan zinciri ile kurtarıldı #1

    İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

    Kaygan zeminde durmak için el ele tutuşan yardımseverler, nehir kıyısından yola kadar insan zinciri oluşturdu.

    Rusya'da boğulmak üzereydi: İnsan zinciri ile kurtarıldı VİDEO


    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kadın, ekip çalışmasıyla boğulmaktan kurtarılarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

    Rusya'da boğulmak üzereydi: İnsan zinciri ile kurtarıldı #2

    Rusya'da boğulmak üzereydi: İnsan zinciri ile kurtarıldı #3

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