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Rusya'da boğulmak üzereydi: İnsan zinciri ile kurtarıldı

Rusya'da boğulmak üzereydi: İnsan zinciri ile kurtarıldı

Dikey beton bir nehir kenarına sahip olan Kama Nehri'nde boğulmak üzere olan bir kadın, kaygan zemine rağmen oluşturulan insan zinciri ile sudan çıkarıldı.