Rusya'da bombalı saldırı: Putin yanlısı yazar hayatını kaybetti Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir kafede kaynağının heykelin içine yerleştirilmiş bomba olduğu iddia edilen bir patlama oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarı Vladen Tatarskiy yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

İHA

Rusya'nın St. Petersburg kenti bombalı saldırıyla sarsıldı.

Olay yeri olan kafenin çevresine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken patlamada 1 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Ölen kişinin Putin yanlısı yazar olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarı Vladen Tatarskiy olarak bilinen Maxim Fomin olduğu aktarıldı.

Bombalı heykel iddiası

Rus basınında yer alan haberlerde patlamanın kaynağının Tatarskiy'e arkadaşları tarafından hediye edilen heykelin içine yerleştirilmiş bir bomba olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz sene eylül ayında Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhakı ile ilgili Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törene katılan Tatarskiy törende çektiği bir videoda, "Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz, ihtiyacımız olan herkesi soyacağız. Her şey istediğimiz gibi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Tatarskiy'nin patlamada kasıtlı olarak hedef alındığı kanıtlanırsa bu Rusya-Ukrayna Savaşı'yla bağlantılı yüksek profilli bir kişiye Rusya topraklarında düzenlenen ikinci suikastı olacak.