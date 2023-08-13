Rusya'da boynuzları elektrik hattına takılan keçi sallandı Kamyonun yüksek olması, kasadaki keçilerden birini talihsiz durumla karşılaştırdı.

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ensonhaber.com

Rusya'da üstü açık kamyonda taşınan keçinin başına, eşine az rastlanır türden bir olay geldi.

Keçilerden birinin boynuzları, elektrik hattı kablolarına takıldı.

Şaşkına çeviren durum, üç katlı kamyonun bir Rus köyünde geçtiği sırada kameraya yansıdı.

Elektrik hattında sallanan keçi

Mahsur kalan keçi, çaresizce ileri geri sallandı. Neyse ki keçi daha sonra kurtarılarak yere indirildi.

Üç katlı aracın çok yüksek olduğu ve bölgedeki tellerin de alçak olduğu için böyle bir olayın yaşandığı belirtildi.

Bölgede yaşayanların, bu tür araçlarla oradan geçmenin zorluklara yol açabileceğinin farkında olduğu kaydedildi.

Sosyal medya konuşuyor: Kaçış başarısız

Keçinin görüntüsü, sosyal medyada günün konularından biri haline geldi.

Yapılan yorumlarda "Salıncağa binmeye karar verdi", "Özgürlük çok yakındı", "Kaçış başarısız" gibi ifadeler kullanıldı.