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    Rusya’da bulunması gereken Zambiyalı öğrenci, Ukrayna cephesinde ölü bulundu

    Uyuşturucu bulunduğu gerekçesi ile Rusya’da cezaevinde bulunması gereken Zambiyalı öğrencinin Ukrayna’da cephede ölmesi üzerine Zambiya, Rusya’dan acil bilgi istedi.
    • 15.11.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 15:36
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    Rusya’da bulunması gereken Zambiyalı öğrenci, Ukrayna cephesinde ölü bulundu

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, şubat ayından bu yana devam ediyor…

    Yaklaşık 9 aydır devam eden süreçte hapiste olması gereken Zambiya vatandaşı Lemekhani Nathan Nyirenda'nın, Ukrayna’da cephede hayatını kaybetmesi gündeme oturdu.

    Nyirenda’nın, Rusya tarafından zorla silah altına alındığı ihtimali üzerinde duruldu.

    Zambiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da uyuşturucu bulundurma suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası alan Lemekhani Nathan Nyirenda'nın Ukrayna'da hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama istedi.

    Zorla silah altına alındı iddialarına açıklama istendi

    AA’nın haberine göre; Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Zambiya hükümetinin acil şekilde Rus idarecilerden hapiste bulunduğu bilinen Zambiyalının, Ukrayna'da zorla silah altına alınmasına ve ölmesine ilişkin bilgi istediği belirtildi.

    Bakanlık, vatandaşının ölümünü 9 Kasım'da öğrendiklerini aktardı.

    Rusya’da bulunması gereken Zambiyalı öğrenci, Ukrayna cephesinde ölü bulundu #1

    Devlet bursu ile eğitim görüyordu

    Zambiya hükümetinin bursuyla Rusya'da nükleer mühendislik okuyan 23 yaşındaki Nyirenda, 2020'de uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Nyirenda, cezasını Moskova'nın dışındaki Tyer Hapishanesi'nde çekiyordu.

    Rusya’da bulunması gereken Zambiyalı öğrenci, Ukrayna cephesinde ölü bulundu #2


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