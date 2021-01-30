Rusya'da buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştü

Krasnodor bölgesinde buz tutan göle düşen çocukları donmaktan kurtarmaya çalışan köy sakinleri de göle düştü. Çocuklar uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken, o anlar sosyal medyada viral oldu.

Rusya'ya bağlı Krasnodar bölgesinde 2 çocuk okula giderken köyün hemen yanındaki buz tutan gölün üzerinde oyun oynamaya başladı.

Buz üstünde kayan çocukların eğlencesi devam ederken buzlar bir anda kırılınca çocuklar gölde çırpınmaya başladı.

2 köy sakini duydukları çığlıkların üzerine gölün kenarına koştu.

Buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştü VİDEO

KENDİLERİ DE SUYA DÜŞTÜ

Kıyafetlerini çıkararak buz tutan gölde sürünüp çocuklara ulaşmayı başaran 2 kişi, çocukları buzların kırıldığı noktadan çıkarmak isterken kendileri de suya düştü.

Bu kez kendileri sudan çıkmaya çalışırken, çocuklardan biri sürünerek gölden çıkmayı başardı.

Göle düşen diğer çocuğun kurtarılması ise daha zor oldu. Göldeki buzlar kırılmaya devam ederken, kıyıdaki bir başka köy sakini pantolonunu çıkararak çocuğa uzattı.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİLER

Pantolonu tutmayı başaran çocuk kıyıya çekilirken, köy sakinlerinin dakikalarca süren büyük mücadelesi sosyal medyada viral oldu.

Çocukları donmaktan son anda kurtaran köy sakinleri ülkede kahraman ilan edildi. Evlerine götürülen çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.