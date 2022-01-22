Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
497.776
-4.69%
BTXN Coin
30.91
-4.89%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Rusya'da buz tutan nehre giren kadın kayboldu

    Ortodoks Hristiyanların kutladığı Epifani Bayramı'nda buz tutan nehre giren kadın, suda gözden kaybolarak yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da buz tutan nehre giren kadın kayboldu

    Rusya'ya bağlı Leningrad Bölgesi'ndeki Oredezh Nehri'nde 19 Ocak'ta Ortodoks Hristiyanlar, Vaftiz Bayramı olarak da bilinen Epifani Bayramı nedeniyle suya girdi.

    Bölgeye giden 40 yaşındaki bir kadın, eşi ve çocuklarıyla birlikte buz tutan nehre girmek istedi.

    EŞİ DE ATLADI

    Nehrin yüzeyinde bulunan buz tabakasının kesilmesinin ardından soğuk suya atlayan kadının buza çarptığı görüldü.

    O an gözden kaybolan kadının başında duran kişi ise bir şeylerin yolunda gitmediğini görünce bağırmaya başladı.

    O esnada kadının eşi de soğuk suya atladı.

    Rusya'da buz tutan nehre giren kadın kayboldu VİDEO

    CESEDİNE ULAŞILAMADI

    Eşini sudan çıkarmaya çalışan adam, su altında karısını göremeyince dışarıya çıktı. Bu sırada kadının çocukları da 'anne' diye bağırmaya başladı.

    Kadının son anlarının görüntülendiği olayın ardından nehir altında arama çalışmaları başlatıldı.

    Nehirde kaybolan kadının cesedine ulaşılamazken, bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Rusya da buz tutan nehre giren kadın kayboldu #1

    GÜNAHLARDAN ARINILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

    Ortodoks Hristiyanlar, Epifani Bayramı'nda günahlarından arınacağı inancıyla buz tutan göl ve nehirlere giriyor.

    Rusya da buz tutan nehre giren kadın kayboldu #2

    Rusya da buz tutan nehre giren kadın kayboldu #3

    Rusya da buz tutan nehre giren kadın kayboldu #4


    Görüş Bildir