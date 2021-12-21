Rusya'da çalıştığı bankayı soydu

İş yerinden çaldığı paralarla vurgun yapıp ortadan kaybolan kadın, kocasının gözaltına alınmasının ardından polise teslim oldu.

Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki bir banka şubesinde çalışan 30 yaşındaki Anna Grigorieva, iş yerini soydu.

Anna Grigorieve, 6 Aralık'taki mesai çıkışında 15 milyon ruble (2 milyon 721 bin TL), 49 bin dolar (660 bin TL) ve 49 bin euroyu (750 bin TL) çantasına ve ceplerine doldurarak kayıplara karıştı.

RUS POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik kameralarının tespitiyle Rus bankası, görüntüleri delil olarak sunarak çalışanının bulunması için polise müracaat etti. 15 gündür aranan kadının yakalanması için havaalanlarına, tren istasyonlarına, terminallere ve gümrüklere bilgi verilirken ülkedeki tüm polis birimlerine kadının görüldüğü yerde yakalanması için talimat verildi.

Rusya'da çalıştığı bankayı soyan bankacı polis tarafından yakalandı

KOCASI GÖZALTINA ALINDI, TESLİM OLDU

Polisin yanı sıra Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı müfettişler de kadının bulunması için devreye girdi. İşbirliği yaptığı şüphesiyle banka çalışanının eşi gözaltına alınırken, çalışanın annesi kızına telefon ederek teslim olmasını istedi. Baskılara dayanamayan çalışan teslim olmayı kabul edince bildirdiği adreste yakalandı. Kadın ifade için polis karakoluna götürülürken, eşinin de sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

PARALARIN BİR KISMI BULUNABİLDİ

Kadının yaşadığı yerde yapılan aramalarda sadece 180 bin ruble (33 bin TL) ele geçirildi. Banka çalışanının polise verdiği ifadede parayı harcadığını söylediği ancak müfettişlerin bu ifadeyi inandırıcı bulmadığı ve bankanın parasını aramaya devam ettiği öğrenildi.

ARACINA EL KONULDU

Kadının özel aracı zararın karşılanması için bankaya verilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.