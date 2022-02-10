Rusya'da canı sıkılan güvenlik görevlisi, milyonluk tabloya göz çizdi

İlk iş gününde canı sıkıldığı için yaklaşık 13 milyon 500 bin lira değerinde olan tabloya göz çizen güvenlik görevlisine para cezası verilmesi için soruşturma başlatıldı.

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde bulunan bir sanat sergisinde yeni bir güvenlik görevlisi işe başladı.

Yeltsin Center'daki sanat sergisinde canı sıkılan güvenlik görevlisi, eline aldığı tükenmez kalemle eserlere zarar verdi.

Tabloya kalemle göz çizen güvenlik görevlisi hakkında, Yeltsin Center'dan açıklama yapıldı.

TABLOYA GÖZ ÇİZDİ

Açıklamada, 60 yaşındaki güvenlik görevlisinin ilk iş gününde ressam Anna Leporskaya'nın 'Üç Figür' (1932–1934) adlı tablosuna tükenmez kalemle bir çift göz çizerek tahrif ettiği belirtildi.

YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

7 Aralık 2021’de 'Nesnel Olmayan Bir Dünya Olarak Yeni Bir Sanatın Doğuşu' adlı bir sanat sergisini gezen iki ziyaretçi tarafından tespit edilen durumun, kısa süre içerisinde yetkililere bildirildiği vurgulandı.

Moskova'daki Devlet Tretyakov Galerisi'nden ödünç alınan tabloya zarar veren güvenlik görevlisinin işine son verilirken Yeltsin Center, 60 yaşındaki kişinin kimliğini açıklamayacağını söyledi.

RESTORE EDİLECEK

Hasarın tespitinin ardından Moskova’ya gönderilen tablo, sanat restoratörü tarafından incelenirken, resmin restore edileceği, hasarın sanat eserine zarar vermeden ortadan kaldırılabileceği bildirildi.

PARA CEZASI İSTENECEK

Polis tarafından soruşturma açılan güvenlik görevlisine, 395 sterlin (yaklaşık 7 bin 250 TL) para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla birlikte vandalizm soruşturması başlatıldı.

HASAR 45 BİN LİRAYA YAKIN

Tablodaki hasarın ve restorasyon maliyetinin 2 bin 470 sterlin (yaklaşık 45 bin 300 TL) olduğu belirtilirken, güvenlik görevlisinin çalıştığı şirketin restorasyon için ödemeyi gerçekleştirdiği aktarıldı.

TABLONUN DEĞERİ 13 MİLYONDAN FAZLA

Ressam Anna Leporskaya'nın 'Üç Figür' (1932–1934) adlı tablosunun değeri tam olarak bilinmezken, resim daha önce bir sigorta şirketi tarafından 740 bin sterlin (yaklaşık 13 milyon 500 bin TL) bedelle sigortalanmıştı.