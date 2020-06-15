Rusya'da casuslukla suçlanan ABD vatandaşına 16 yıl hapis

ABD’nin Rusya Büyükelçisi Sullivan, hapis kararı için "derin hayal kırıklığı" dedi.

Moskova ile Washington arasında yeni bir casusluk krizi patlak verdi.

Rusya’da "casusluk yaptığı" suçlamasıyla yargılanan ABD vatandaşı Paul Whelan, hapse mahkum edildi.

Moskova Şehir Mahkemesi'nde Whelan’a yönelik suçlamayla ilgili karar duruşması yapıldı.

16 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Whelan'ın Rusya’da casusluk yaptığı suçlamasını kabul ederek, 16 yıl hapis cezası kararı verdi.

Whelan’ın avukatı Olga Karlova ise karara itiraz edeceklerini duyurdu. Savcılık Whelan için 18 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.

TRUMP'A ÇAĞRI: BUNA SON VERİN

Mahkeme kararının öncesinde konuşan Paul Whelan, duruşmayı "düzmece" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra, İrlanda, İngiltere ve Kanada'nın liderlerine seslenen Whelan, "Buna son verin." dedi.

"DÜĞÜNE KATILMAK İÇİN MOSKOVA'YA GİTTİ" İDDİASI

Whelan, casusluk suçlamalarını reddederek, gözaltındayken uygun tıbbi tedavi almadığını iddia etti. Ailesi ise Whelan'ın bir düğüne katılmak için Moskova'ya gittiğini ve sahte suçlamalarla tutuklandığını iddia ediyor.

LAVROV: SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Daha önce Paul Whelan'ın başka bir avukatı Vladimir Zherebenkov, casuslukla suçlanan ABD vatandaşının "farkında olmadan devlet sırlarını içeren flaş bellek taşıdığını" belirtmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Whelan'ın suçüstü yakalandığını söylemişti.

ABD: HAYAL KIRIKLIĞI

ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, kararla ilgili derin hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.

Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) bir otelde gözaltına alınan ve ABD vatandaşlığının yanı sıra, İrlanda, İngiltere ve Kanada vatandaşlığı da bulunan Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.