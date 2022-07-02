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    Rusya'da Çin'e bilgi sızdırdığı iddia edilen bilim adamı gözaltına alındı

    Rusya Federal Güvenlik Servisi, Çin’e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle bilim adamı Dmitry Kolker'i kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına aldı.
    • 02.07.2022 - 05:17
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    Rusya'da Çin'e bilgi sızdırdığı iddia edilen bilim adamı gözaltına alındı

    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, Novosibirsk Devlet Üniversitesi Kuantum Optik Teknolojileri Laboratuvarı Başkanı Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru Dmitry Kolker, 4’üncü evre kanser tedavisi gördüğü Novosibirsk’teki hastanede gözaltına alındı.

    Evi arandı, dökümanlarına el konuldu

    Eş zamanlı operasyonla Rus bilim adamının yaşadığı daireye giren istihbarat servisi çalışanları evde arama yaptı. Bilim adamı Kolker’a ait kişisel dokümanlara el konulurken, açıklama ise Rus bilim adamının oğlu Maksim Kolker’den geldi.

    Çin'e devlet sırlarını vermekle suçlanıyor

    İHA'nın haberine göre; operasyon sırasında kendi avukatlarına soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle bilgi verilmediğini kaydeden Maksim Kolker, araştırmaları neticesinde babasının Çin’e devlet sırlarını içeren verileri sağlamakla suçlandığını öğrendiğini açıkladı. Kolker’ın adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Moskova’daki bir mahkemede yargılanacağı aktarıldı.

    Rusya da Çin e bilgi sızdırdığı iddia edilen bilim adamı gözaltına alındı #1


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