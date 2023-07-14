Rusya'da cinsiyet değişikliğine yasak: Ameliyat yapılamayacak Moskova'da atılan adımla, ameliyatın yanı sıra hormon tedavisine geçit verilmeyecek. Cinsiyet değişikliğini engellemeyi hedefleyen yasanın kapsamı belli oldu.

AA & Ensonhaber

Rusya, geçen yıl LGBT propagandasına yasak getiren yasa tasarısını onayladı.

LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı vatandaş ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezalar getirildi.

Moskova yönetimi, şimdi de cinsiyet değişikliğine karşı bir adım attı.

Parlamentonun alt kanadı Duma, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan düzenlemeyi kabul ederek yasalaştırdı.

Ameliyat ve hormon tedavisi yasaklandı

Buna göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasa tasarısına göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlatlık edinemeyecekler.

"Milleti yozlaştırıyor"

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’de cinsiyet değişikliği ameliyatlarının son 10 yılda 50 kat arttığına işaret ederek, “İnanılmaz bir eğilim! Bu, milleti yozlaşmaya götüren yoldur.” ifadesini kullandı.

'Vatandaşlarımızı koruyoruz' mesajı

Rusya’nın ise cinsiyet değişikliğini yasakladığını kaydeden Volodin, “Bu karar vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı koruyor.” dedi.