Dolar
7.7748
2.0448%
Euro
9.2322
2.1069%
Altın
1874.6
0.0864%
Borsa
1329.8
0.4418%
G. Altın
470.069
2.4448%
Bitcoin
144502.51
1.7691%
EXEN Coin
12.22
-0.48%
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Rusya'da çocuğun 4. kattan düşme anı

    Rusya’da bir binanın dördüncü katından yerde biriken karların üzerine düşen kız çocuğu yürüyerek evine döndü.
    • İHA
    • 23.11.2020 - 09:38
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 09:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da çocuğun 4. kattan düşme anı

    Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde bir kız çocuğu, dördüncü kattaki evlerinin penceresinden baktığı sırada dengesinin kaybederek yerdeki kar birikintisinin üzerine düştü.

    AİLESİ İNANMADI

    Karların üzerine düşen çocuk daha sonra yerden kalkarak evine döndü.

    Çocuğun pencereden aşağıya düştüğünü söylemesine rağmen inanmayan anne ve baba güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu öğrendi.

    Rusya da çocuğun 4. kattan düşme anı #1

    YARA ALMADI

    Çocuğun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve yapılan muayenede hiçbir yara almadığı öğrenildi.

    Çocuğun 4. kattan düşme anı

    Rusya da çocuğun 4. kattan düşme anı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir