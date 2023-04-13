Rusya'da çöp kovasına saldıran adam Rusya'da çöp kovasının kendisine küfrettiğini iddia eden şahıs, sokak ortasındaki kovaya tekme tokat saldırdı.

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Rusya'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir adamın sokak ortasında çöp kovasına vurduğu görüldü.

Çöp kovasıyla kapıştı

Çöp kovasının kendisine küfrettiğini iddia eden adam, tekme ve yumruklarla çöp kovasına saldırdı.

Şahsın çöp kovasına vurduktan sonra ayakta duramadığı görülürken, sarhoş olabileceği yorumları yapıldı.

Ayakta duramadığı görüldü

Bölgedeki bir başka şahsın kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o anlar sizlerle...