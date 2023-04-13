Rusya'da çöp kovasına saldıran adam

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Rusya'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir adamın sokak ortasında çöp kovasına vurduğu görüldü.
Çöp kovasıyla kapıştı
Çöp kovasının kendisine küfrettiğini iddia eden adam, tekme ve yumruklarla çöp kovasına saldırdı.
Şahsın çöp kovasına vurduktan sonra ayakta duramadığı görülürken, sarhoş olabileceği yorumları yapıldı.
Ayakta duramadığı görüldü
Bölgedeki bir başka şahsın kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o anlar sizlerle...