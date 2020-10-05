Rusya'da damat, düğünde gelini dövüp, uçurumdan attı

Sibirya bölgesinde daha önce de cinayetten hüküm giyen Stepan Dolgikh isimli damat, usulüne uygun davranmadığı nedeniyle düğün günü Oksana Poludentseva adlı gelini öldürdü.

Rusya’nın Sibirya bölgesinin Prokudskoye köyünde Stepan Dolgikh, hayatını birleştirdiği Oksana Poludentseva ile düğün günü evin dışında tartışmaya başladı.

ÖLDÜRÜP UÇURUMDAN ATTI

Tartışma sırasında Dolgikh, gelin Oksana Poludentseva’yı döverek öldürdü.

Dolgikh, daha sonra gelinin cansız bedenini alıp, yakındaki bir uçuruma attı.

ARAYA GİRMEYE KORKTULAR

Olayı izleyen davetliler, polise haber verdiklerini ve araya girmeye korktuklarını ifade etti.

2 AYDIR TUTUKLU

Basına konuşan dedektif Kirill Petrushin, olayın 2 ay önce gerçekleştiğini, bu süre zarfında soruşturmanın yapıldığını ve damadın kendilerine her şeyi itiraf ettiğini açıkladı.





