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    Rusya'da damat, düğünde gelini dövüp, uçurumdan attı

    Sibirya bölgesinde daha önce de cinayetten hüküm giyen Stepan Dolgikh isimli damat, usulüne uygun davranmadığı nedeniyle düğün günü Oksana Poludentseva adlı gelini öldürdü.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 16:23
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 16:23
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    Rusya'da damat, düğünde gelini dövüp, uçurumdan attı

    Rusya’nın Sibirya bölgesinin Prokudskoye köyünde Stepan Dolgikh, hayatını birleştirdiği Oksana Poludentseva ile düğün günü evin dışında tartışmaya başladı.

    ÖLDÜRÜP UÇURUMDAN ATTI

    Tartışma sırasında Dolgikh, gelin Oksana Poludentseva’yı döverek öldürdü.

    Dolgikh, daha sonra gelinin cansız bedenini alıp, yakındaki bir uçuruma attı.

    Rusya da damat, düğünde gelini dövüp, uçurumdan attı #1

    ARAYA GİRMEYE KORKTULAR

    Olayı izleyen davetliler, polise haber verdiklerini ve araya girmeye korktuklarını ifade etti.

    Rusya da damat, düğünde gelini dövüp, uçurumdan attı #2

    2 AYDIR TUTUKLU

    Basına konuşan dedektif Kirill Petrushin, olayın 2 ay önce gerçekleştiğini, bu süre zarfında soruşturmanın yapıldığını ve damadın kendilerine her şeyi itiraf ettiğini açıkladı.

    Rusya da damat, düğünde gelini dövüp, uçurumdan attı #3

    Rusya da damat, düğünde gelini dövüp, uçurumdan attı #4

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