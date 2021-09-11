Rusya'da doğalgaz patlaması ölümlerle sonuçlandı

Gece yarısı yaşanan patlamada binada ağır hasar oluştu. Enkazdan 3 cansız beden çıkarıldı.

Rusya’da Yelets kentinde iki katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi.

16 dairenin bulunduğu bina, gece saatlerinde patlamayla sarsıldı, ardından yıkım yaşandı.

ENKAZDAN 3 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren çalışmalarda 1’i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AĞIR HASAR OLUŞTU

Binanın orta kısmının tamamen çöktüğü patlamada 6 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Patlamanın şiddetiyle binanın yarısı tamamen çökerken, diğer kısımlarının güçlükle ayakta durması nedeniyle iş makinalarıyla yıkım işlemine başlandı.

GAZ SIKIŞMASI PATLAMAYA YOL AÇTI

Rusya Soruşturma Komitesi, patlamayla ilgili soruşturma başlatırken, yapılan ilk incelemede bina girişindeki doğalgaz hattında sızıntı oluştuğu ve yüksek ihtimalle gaz sıkışmasının patlamaya yol açtığı belirtildi.

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2 ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI PATLAMA

Öte yandan, geçtiğimiz çarşamba günü Rusya’nın Noginsk kentinde 9 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Yelets'te gece saatlerinde meydana gelen patlama ile Rusya’da 1 hafta içinde ikinci kez doğalgaz patlaması yaşanmış oldu.