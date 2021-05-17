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    Rusya’da Sputnik Light aşısının azami satış fiyatı belirlendi

    Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS), koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik Light aşısının azami satış fiyatını doz başına KDV hariç 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıklandı.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 19:27
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 19:28
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    Rusya’da Sputnik Light aşısının azami satış fiyatı belirlendi

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu Sputnik Light’ın azami fiyatı belirlendi.

    AZAMİ SATIŞ FİYATI: 4,63 DOLAR

    Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Sputnik Light aşısının azami satış ücretinin doz başına KDV hariç 342,36 ruble (4.63 dolar) olduğu kaydedildi.

    4'ÜNCÜ RUS AŞISI

    Fiyatın tescil edilmesinin ardından aşının piyasaya sunulacağını bildiren FAS, Sputnik Light’ın koronavirüsün önlenmesi adına 4. Rus aşısı olacağını açıkladı.

    Öte yandan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Sputnik Light’ın Covid-19’a karşı yüzde 79,4 etkili olduğu ve aşının birçok çift doz olarak uygulanan aşıdan daha etkili olduğu ifade edilmişti.

    Rusya’da Sputnik Light aşısının azami satış fiyatı belirlendi #1

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