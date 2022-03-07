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Rusya'da 'dost olmayan' ülkeler listesi onaylandı

Rusya'da 'dost olmayan' ülkeler listesi onaylandı

Rus hükümeti, Vladimir Putin imzalı 'dost olmayan' ülkeler listesini onayladı. Rus şirketleri, listede yer alan ülkelerdeki şirketlere borçlarını dolar yerine ruble ile ödeyebilecek.