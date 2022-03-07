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    Rusya'da 'dost olmayan' ülkeler listesi onaylandı

    Rus hükümeti, Vladimir Putin imzalı 'dost olmayan' ülkeler listesini onayladı. Rus şirketleri, listede yer alan ülkelerdeki şirketlere borçlarını dolar yerine ruble ile ödeyebilecek.
    • AA
    • 07.03.2022 - 16:01
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    Rusya'da 'dost olmayan' ülkeler listesi onaylandı

    Vladimir Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkeleri hedef tahtasına koydu.

    Rus hükümeti, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerin yer aldığı Putin imzalı listenin onaylandığını duyurdu.

    YAPTIRIM UYGULAYAN BAŞLICA ÜLKELER

    Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

    5 MART’TA ONAYA SUNDU

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta bir kararname yayımlayarak 'dost olmayan' ülkeleri hükümetin onayına sunmuştu.

    Rusya da dost olmayan ülkeler listesi onaylandı #1

    RUBLE CİNSİNDEN ÖDEMELERİNE İZİN VERİLDİ

    Kararnameyle Rus şirketlerine, 'dost olmayan' ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.


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