Rusya'da dost olmayan ülkelerin varlıklarına kayyum atanmasına izin çıktı Devlet Başkanı Putin, yurt dışında dondurulan Rus varlıklarına karşı misilleme adımları için düğmeye bastı.

AA

Moskova, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'dan ekonomik ve siyasi yaptırımlara maruz kaldı.

Bunun üzerine Rusya, Avrupa'ya gönderdiği gaz akışını kesti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir karara daha imza attı.

Kayyum izni çıktı

Putin, ülkesindeki dost olmayan ülkelere ait varlıklara kayyum atanabilmesine izin verdi.

Rus lider, tarafından imzalanan kararnameyle ülkedeki Uniper ve Fortum şirketlerinin varlıklarına da kayyum atandı.

Misilleme adımları kararnamede

Putin’in, yurt dışında dondurulan Rus varlıklarına yönelik atılacak misilleme adımlarını içeren kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Başta ABD olmak üzere dost olmayan ülkelerin Rusya’daki varlıklarına kayyum atanabilmesine imkan sağlayan kararnamede, söz konusu varlıkların kontrolü Rusya Federal Devlet Mülkiyet Yönetimi Ajansı tarafından yürütülecek.

İki şirkete kayyum atandı

Kararnamede, bu kapsamda Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için de kayyum atandığı belirtildi.

Uniper'in Rusya’da beş tane jeotermal güç santrali bulunuyor, Fortum ise yedi jeotermal güç santralinin yanı sıra çeşitli elektrik üretim ve dağıtım yatırımlarına sahip.