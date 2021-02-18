Çığın düşme anı anbean kameraya yansıdı. Yaşananları görüntüleyen grup ölümden döndü.

Rusya’ya bağlı Elbruz Dağı’nda çığ düşmeleri devam ediyor.

Elbruz Dağı’nın çevrelediği Kabarday-Balkar ve Kuzey Osetya’da çığ düşmeleri nedeniyle birçok köyle bağlantı kesildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çığ düşmeleri nedeniyle Kuzey Osetya ile Gürcistan arasındaki Kazbek-Yukarı Lars sınır kapısında önlemler alındığı, çığ riskine karşı otoyoldaki araçların durdurulduğu duyuruldu.

DÜŞEN ÇIĞ KAMERADA

Kafkasya’da yaşanan çığ olayları devam ederken, birçok kişi bu anları cep telefonları ile kaydetmeye çalışıyor. Dağlarda biriken karlar, yapılan top atışlarıyla çığa dönüştürülüp olası büyük faciaların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Görüntüleri çekerken dağlardan düşen çığ, bir süre sonra çekim yapan kişilerin bulunduğu noktaya doğru ilerledi. Düşen çığ nedeniyle ilk önce endişelenmeyen grup, çığın üzerlerine doğru gelmesiyle birlikte otoparka inerek kurtulmayı başardı.

Rusya’da düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular ViDEO

AMBULANSIN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Rusya’ya bağlı Sahalin Adası’nda ise hasta almaya giden bir ambulans, çığ altında kaldı. Ambulansta bulunan doktor, hemşire ve ambulans sürücüsünü kurtarma çalışmaları 2 saat boyunca sürdürüldü.

Yürütülen çalışmalar sonucu ambulans, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.