Rusya'da düşen eğitim uçağında 3 kişi can verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya'nın Orenburg bölgesi yakınlarında bir eğitim uçağı düştü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde, Orsk şehri civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak düştü.

BİRİ EĞİTMEN İKİSİ ÖĞRENCİ

Uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, uçakta bir eğitmen ve iki öğrenci pilotun bulunduğunu bildirdi.

Olay yerinde incelemeler sürerken, kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.