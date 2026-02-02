Abone ol: Google News

Rusya'da düşen eğitim uçağında 3 kişi can verdi

Rusya’nın Orenburg bölgesi yakınlarında eğitim uçuşu yapan bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 17:40

  
  
  

Rusya'nın Orenburg bölgesi yakınlarında bir eğitim uçağı düştü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde, Orsk şehri civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak düştü.

BİRİ EĞİTMEN İKİSİ ÖĞRENCİ

Uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, uçakta bir eğitmen ve iki öğrenci pilotun bulunduğunu bildirdi.

Olay yerinde incelemeler sürerken, kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

