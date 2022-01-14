Rusya'da eşine doğum günü için kiraladığı uçak düştü: 2 yaralı

Rusya'da bir kadın, eşine doğum günü hediyesi olarak uçak kiraladı. Uçakla 20 dakikalık uçuş yapacağını söyleyen kocası, kalkıştan kısa süre sonra pilotla birlikte düştü. Pilot ve koca ağır yaralandı.

Rusya'nın Altay Bölgesi'ndeki Starobelokurikha köyü yakınlarında Aeroprakt A-22 tipi uçak düştü.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri enkazın bulunduğu alana gelirken, ekipler uçağın içerisinden pilot Sergey Zuravlev'i ve yolcu Anton Nagorny'yi ağır yaralı olarak çıkararak, hastaneye sevk etti.

YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK KİRALADI

Kazada yaralanan Anton Nagorny'nin eşi kaza ile ilgili gazetecilere verdiği demeçte, uçağı kocasının 34’üncü yaş günü için hediye olarak kiraladığını belirterek, eşinin pilotla 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştireceğini fakat kalkıştan hemen sonra uçağın düştüğünü aktardı.

Rusya'da eşine doğum günü için kiraladığı uçak düştü - Video

PİLOT VE KOCA AĞIR YARALI

Nagorny'nin eşi, kocasının durumunun ağır olduğunu ifade ederek, kocasının bacaklarında ve kalçasında kırıklar olduğunu açıkladı. Hastane tarafından yapılan açıklamada ise, pilot Zuravlev'in bilincinin kapalı olduğu ve vücudunda da kırıklar olduğu aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçuş için resmi onayın alındığını belirterek, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.