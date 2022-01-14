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- Rusya'da eşine doğum günü için kiraladığı uçak düştü: 2 yaralı
Rusya'da eşine doğum günü için kiraladığı uçak düştü: 2 yaralı
- İHA
- 14.01.2022 - 22:33
- Güncelleme : 14.01.2022 - 22:35
Rusya'nın Altay Bölgesi'ndeki Starobelokurikha köyü yakınlarında Aeroprakt A-22 tipi uçak düştü.
Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri enkazın bulunduğu alana gelirken, ekipler uçağın içerisinden pilot Sergey Zuravlev'i ve yolcu Anton Nagorny'yi ağır yaralı olarak çıkararak, hastaneye sevk etti.
YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK KİRALADI
Kazada yaralanan Anton Nagorny'nin eşi kaza ile ilgili gazetecilere verdiği demeçte, uçağı kocasının 34’üncü yaş günü için hediye olarak kiraladığını belirterek, eşinin pilotla 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştireceğini fakat kalkıştan hemen sonra uçağın düştüğünü aktardı.
Rusya'da eşine doğum günü için kiraladığı uçak düştü - Video
PİLOT VE KOCA AĞIR YARALI
Nagorny'nin eşi, kocasının durumunun ağır olduğunu ifade ederek, kocasının bacaklarında ve kalçasında kırıklar olduğunu açıkladı. Hastane tarafından yapılan açıklamada ise, pilot Zuravlev'in bilincinin kapalı olduğu ve vücudunda da kırıklar olduğu aktarıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçuş için resmi onayın alındığını belirterek, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.