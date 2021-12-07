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    Rusya'da eski asker devlet dairesine ateş açtı: 2 ölü

    Rusya'da bir devlet dairesine giden eski asker silahıyla 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 18:06
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    Rusya'da eski asker devlet dairesine ateş açtı: 2 ölü

    Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Ryazansky kentinde Belediye ve Kamu Hizmetleri Merkezi'ne (MFC) giden, 45 yaşındaki eski Rus askeri Sergey Glazov, güvenlik görevlilerinin maske uyarılarına olumsuz cevap verince tartışmaya başladı.

    Tartışma üzerine Rus ordusundayken kullandığı silahını çıkararak etrafa ateş etmeye başlayan Glazov, bir memur ile güvenlik görevlisini öldürdü.

    YARALADIĞI KİŞİLER ARASINDA 10 YAŞINDA BİR ÇOCUK DA BULUNUYOR

    Olay yerinde bulunan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da içlerinde bulunduğu 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Başka bir güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Rusya da eski asker devlet dairesine ateş açtı: 2 ölü #1

    Rusya da eski asker devlet dairesine ateş açtı: 2 ölü #2

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