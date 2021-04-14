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    Rusya'da evladını ezilmekten kurtaran baba kamerada

    Rusya’da bir mağazanın çıkışında duran baba ve oğlu, kontrolden çıkan ve üzerlerine gelen araçtan son anda kurtuldu.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:30
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    Rusya'da evladını ezilmekten kurtaran baba kamerada

    Rusya'nın St.Petersburg kentindeki Katernikov Caddesi'nde park edilmiş vaziyetteki otomobil, bir anda kontrolden çıktı.

    Arka arkaya giderek önce bir araca çarpan araç, daha sonra mağaza kapısında bekleyen baba ve oğlunun üzerine hareket etti.

    REFLEKSİ FACİAYI ÖNLEDİ

    Otomobilin hızla yaklaştığını fark eden babanın refleksi, olası bir facianın önüne geçti.

    Rusya'da evladını ezilmekten kurtaran baba kamerada VİDEO

    Rusya baba kaza

    Rusya baba kaza

    Rusya baba kaza

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    Rusya baba kaza

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