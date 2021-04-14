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Rusya'da evladını ezilmekten kurtaran baba kamerada

Rusya'da evladını ezilmekten kurtaran baba kamerada

Rusya’da bir mağazanın çıkışında duran baba ve oğlu, kontrolden çıkan ve üzerlerine gelen araçtan son anda kurtuldu.